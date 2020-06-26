غواصة تركية.. أردوغان تُنصب له "حفلة" ساخرة على تويتر بعد فقدانه غواصتين

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:34 ص
غواصة تركية
غواصة تركية
غواصة تركية ، يصادف الكثيرون في حياتهم أشياءً من الطبيعي أن تحدث وأخرى هناك صعوبة في حدوثها، ومصائب أخرى تحيق بأهلها وتضعهم في مرمى السخرية والاستهزاء، ولاسيمًا إذا ادعى أنه قوى عظمى وفجأة يفقد "غواصتين" في البحر الأبيض المتوسط ولم يستدل عليهما إلى الآن.

اختفاء غواصة تركية

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من فقدان غواصة تركية بالقرب من السواحل الليبية خرجت في مهمة إلى الأراضي الليبية، تحقيقًا لمطامع أردوغان المتطرف، لتفاجأ بالمصير المجهول، وتفقد ضالتها ولم يعثر عليها إلى الآن، هي والغواصة الأخرى التي خرجت للبحث عليها.

غواصة تركية تحرج أردوغان

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "أردوغان أبو غواصة تايهة" على موقع تويتر ليلقى تعليقات مثيرة للسخرية، متعلقة بكلمة غواصة تايهة التي تصدرت البحث ولاقت تعليقات مضحكة وتوضح حقيقة أردوغان الوهمية.

غواصة تركية فضيحة أردوغانية جديدة

وتصدرت غواصة تايهة تريند محرك البحث جوجل اليوم الجمعة، بعدما انتشلات أنباء عن اختفاء غواصتين بالقرب من السواحل الليبية وسط استهزاء كبير من الرئيس التركي الواهي أردوغان "الطامع" الذي يعيش في مجتمع وهمي أنشأه بذاته.

السخرية من اختفاء غواصة تركية

وانتشرت التعليقات الساخرة على التركي أردوغان بعدما زاد الطلب والبحث على غواصة تركية وتداول الوسم "أردوغان أبو غواصة"، ليمر بيوم سيء كما اعتاد مؤخرًا أن يكون سخرية الجميع وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

غواصة تركية تفضح نظام أردوغان

ويواصل أردوغان ونظامه "الإرهابي" في دعم الإرهاب على الأراضي الليبية، ويستمر في نقل المرتزقة والأجانب و الأسلحة إلى مدن الغرب الليبى دعمًا لحكومة الوفاق الوطنى برئاسة فائز السراج، وهو ما يدفع نحو تجدد الاقتتال وتصعيد العنف في البلاد رغم الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار والدخول في عملية تفاوضية لنزع فتيل الأزمة ووضع خارطة طريق للحل، إلا أن غواصة تركية اختفت هي الأخرى بعدما خرجت وراء غواصة للبحث عنها لتلقى مصير "اختها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غواصة تركية تائهة غواصة تركية الاراضى الليبيه

أخبار تهمك

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يزاحم ألميريا الإسباني على ضم نجم بيراميدز

منذ 36 دقيقة

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 18 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ يوم

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 22 ساعة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 11 ساعة

"جريمة بشعة وخطة شيطانية".. بسمة وهبة تعلق على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ حوالي 14 ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 19 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يعلق على تصريحات نجم ريال مدريد بشأن اقتراب رحيله عن الفريق

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

رواد التواصل الاجتماعي ينتقدون سياسات "أردوغان" ويصفونها بالفاشلة (فيديو)

لدعم الإرهاب.. أردوغان يسرق تركيا

جحيم أردوغان يدفع الأتراك إلى الهجرة (فيديو)

نشطاء: أردوغان يهدد أوروبا بتهريب البشر

المتهمون بالتنمر على أفريقي: "كنا بنهزر".. والطالب يتهمهم بالسخرية

بعد سقوطها في يد الليبيين.. عرض مدرعة تركية للبيع على أوليكس

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:02 ص

جوارديولا يوجه رسالة مثيرة إلى ليفربول بعد الفوز بالدوري الإنجليزي

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

04:46 ص

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!