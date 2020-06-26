الزمالك يزاحم ألميريا الإسباني على ضم نجم بيراميدز

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جديدة مع نبيل عماد "دونجا" نجم خط الوسط في نادي بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.


وكان الزمالك أظهر اهتمام بضم دونجا منذ فترة لتدعيم خط الوسط في الفريق بالموسم القادم ولكن توقفت المفاوضات بشكل مفاجئ من جانب الأبيض لضم اللاعب.


وسيبدأ مسئولو الزمالك في التفاوض مع نادي بيراميدز في الفترة القادمة وتقديم عرض ضخم إلى النادي لضم نبيل دونجا في الصيف المقبل.


يذكر أن نادي ألميريا الإسباني كان قد أظهر اهتمام كبير بضم دونجا في الصيف أيضا مع وجود اهتمام من النادي الأهلي باللاعب.


وقد شارك نبيل عماد دونجا في 24 مباراة حتى الآن مع نادي بيراميدز خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدف وحيد.

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