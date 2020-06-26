والد الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت يكشف مفاجأة

أعرب أسامة إبراهيم، والد مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت، عن عدم رفضه لما فعلته ابنته، ولكنه كان ينتظر أن تستخدم عبارات أفضل، وتعرض فكرتها بأسلوب آخر.





وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ابنته عنيدة جدا، وتطالب بحقها في الزواج، لافتا إلى إنه كان على علم بما ستفعله ابنته، معقبا ضاحكا: "هى متقدرش تعمل حاجة من غير ما تقولنا، كنت عايز أخنقها".





وأضاف "مينفعش تقول عارضة نفسي للزواج على الفيسبوك.. بنتي ساذجة، وجبانة فوق ما تتصور، ولكنها لم تخرج عن نطاق الدين أو الأخلاق".



