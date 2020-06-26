أسعار بورصة الدواجن والبيض اليوم الجمعة 26-6-2020





استقرت اسعار الدواجن اليوم بعد انخفاضها في الأسواق نتيجة لانخفاض معدلات الطلب خلال الأيام الحالية مما ساهم فى تراجع أسعار الدواجن بنحو 5 جنيهات، لتتراوح ما بين 22 إلى 23 جنيهًا تسليم المزرعة، لتصبح أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 24 إلى 25جنيهًا، فيما بلغت أسعار الدواجن البلدي 35 جنيهًا تسليم المزرعة لتباع بسعر يتراوح ما بين 38 إلى 40 جنيهًا.









وسجل سعر كرتونة البيض بالمزرعة 25 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر يتراوح مابين 27 إلى 30 جنيهًا، كما انخفض سعر كرتونة البيض إلى أدنى مستوياتها بعد انقضاء عيد الفطر حيث وصل سعر الكرتونة إلى نحو 21.5 جنيها من المزرعة على أن تصل للمستهلك بنحو 23 جنيها.





بيض ابيض بطاريات23.00 ج.م

بيض أبيض ارضي22.00 ج.م

بيض احمر بطاريات25.00 ج.م

بيض أحمر ارضي24.00 ج.م

بيض بلدى مائدة30.00 ج.م

بيض بلدى بديك30.00 ج.م

بيض بلدى معمل01.00 ج.م





أسعار الكتاكيت اليوم





كتكوت ابيض تسمين07.70 ج.م

كتكوت ساسو بيور05.75 ج.م

كتكوت ساسو شيفر03.50 ج.م

كتكوت ساسو جيل ثانى02.20 ج.م

كتكوت الجيل الثالث 02.00 ج.م

كتكوت بلدي هجين01.80 ج.م

كتكوت بلدى01.60 ج.م

كتكوت روزي03.00 ج.م

بط بكينى فرنساوى04.00 ج.م

بط مسكوفى12.00 ج.م

بط مولر12.00 ج.م

بط تسمين بيور09.00 ج.م





أسعار بورصة الدواجن اليوم





سعر كيلو لحم أبيض 35 جنيه

سعر كيلو الفراخ البلدي 43 جنيه

سعر كيلو الرومي برونزي 52 جنيه

سعر كيلو الرومي الأبيض 38 جنيه

سعر كيلو بط مسكوفي 37 جنيه

سعر كيلو بط مولار 26 جنيه





وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على ضرورة تطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، ومنظومه مزارع الدواجن، المنتشرة في الوادي القديم.





وأوضح القصير أن الوزارة تسعي لتطوير كل جوانب المنظومة واليات التمويل ووضع برامج لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه القطاعات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.









وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من العدوى بفيروس كورونا المستجد، عقد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إجتماعاً مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطرى، على مستوى محافظات الجمهورية ليناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء فى أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لإستكمال قاعدة البيانات.



