عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

دعا الاتحاد الأفريقي، لعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أحالت مصر ملف سد النهضة لمجلس الأمن الدولي.





وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة، موضحًا أن مجلس الأمن سيدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب المشاكل.





وأضاف "شكري"، أن مصر دائمًا كانت سباقة في الرغبة في الوصول إلى اتفاق، متابعًا: "وقت المفاوضات قد طال، ولا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية".





وأوضح وزير الخارجية، الولايات المتحدة أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وستظل قريبة من هذا الأمر، وتشجع الأطراف على ذلك.



