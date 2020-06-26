عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:59 ص
سد النهضة ـ ارشيفية
سد النهضة ـ ارشيفية
الفجر
دعا الاتحاد الأفريقي، لعقد اجتماع طارئ، اليوم الجمعة، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، كما أفادت قناة العربية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أحالت مصر ملف سد النهضة لمجلس الأمن الدولي.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مجلس الأمن لن يخوض في التفاصيل الفنية المرتبطة بمفاوضات سد النهضة، موضحًا أن مجلس الأمن سيدعو الأطراف لتحمل المسئولية لتجنب المشاكل.

وأضاف "شكري"، أن مصر دائمًا كانت سباقة في الرغبة في الوصول إلى اتفاق، متابعًا: "وقت المفاوضات قد طال، ولا يمكن أن نستمر في مفاوضات لا نهائية".

وأوضح وزير الخارجية، الولايات المتحدة أكدت على ضرورة الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة، وستظل قريبة من هذا الأمر، وتشجع الأطراف على ذلك.

وأضاف أن هناك تماثل بين موقفي مصر والسودان في أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن هناك تضامن وفهم مشترك بين مصر والسودان في العناصر المختلفة للتوصل لاتفاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سد النهضة بوابة الفجر الفجر الاتحاد الأفريقي ازمة السد

أخبار تهمك

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 6 ساعات

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 12 ساعة

انفجار "رهيب" في إيران.. وتقارير تكشف عن كارثة

منذ ساعتين

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 11 ساعة

كارتيرون يطرد 5 لاعبين خارج جنة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 16 ساعة

إنبي يطلب لاعب مفاجأة من الأهلي لبيع "صخرة" الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 14 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. الخطيب يدعو لاجتماع طارئ بالأهلي بسبب أزمة مواعيد الدوري

عاجل.. تنفيذ أول توصيات اجتماع واشنطن بشأن سد النهضة (صورة)

عاجل.. إثيوبيا تعلن موعد الانفراجة في أزمة سد النهضة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

عاجل.. رد قوى من وزير الخارجية حول أزمة سد النهضة

خطوات مصر القادمة بعد تقديم ملف سد النهضة لمجلس الأمن (فيديو)

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:50 ص

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

04:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!