التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي: إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطيل الموقع الإلكتروني للاستعلام عن العلاوات، لافتًا إلى أنه تم إصلاح الأعطال، والموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ يعمل.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن إجمالي المستفيدين من العلاوات الخمس حوالي 2 مليون و400 ألف مواطن، لافتًا إلى أنه يتم صرف العلاوات وفق توجيه رئاسي، وليس وفق أحكام قضائية.





وأشار إلى أن تكلفة هذه العلاوات لأصحاب المعاشات هذا العام على الدولة 35 مليار جنيه؛ تصرف بشكل ربع سنوي، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه "زيادة شهرية"، موضحًا أن هيئة التأمينات ستتحمل 60 مليار جنيه لأصحاب المعاشات هذا العام.



