بعد تتويجه مع ليفربول.. محمد صلاح يُكرر إنجاز رياض محرز في الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
واصل محمد صلاح نجم منتخب مصر كتابة التاريخ مع ليفربول، بعدما توج بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2019 / 2020، عقب تعثر فريق مانشستر سيتي أمام تشيلسي وخسارته 2/1 في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" بالجولة الحادية والثلاثين من البريميرليج.

محمد صلاح توج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما سبق وحصد لقب البطولة موسم 2014 / 2015 مع فريق تشيلسي بعدما شارك معه في 3 مباريات فقط بالبطولة.

وحقق "صلاح" رابع بطولاته مع فريق ليفربول، حيث توج معه بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وأخيرًا توج معه بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزينة بطولات الريدز منذ 30 عامًا، وتحديدًا منذ تتويجه باللقب موسم 1989 / 1990.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب الدوري الإنجليزي في التاريخ، كما أصبح ثاني لاعب عربي يحصد لقب البطولة الأقوى في العالم، بعد الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي.

كما أصبح نجم منتخبنا الوطني اللاعب العربي الثاني الذي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقين مختلفين خلال مشواره الاحترافي، بعد الجزائري رياض محرز ايضًا.

وحصد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع تشيلسي 2014 / 2015، وليفربول 2019 / 2020، بينما توج رياض محرز باللقب مع ليستر سيتي 2016 / 2017، ومع مانشستر سيتي 2018 / 2019.

وخاض محمد صلاح 27 مباراة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وسجل 17 هدفًا يحتل بها وصافة ترتيب الهدافين خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، ويتطلع للوصول لصدارة الهدافين والتتويج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة هذا الموسم، بعد حصوله على الجائزة خلال الموسمين الماضيين.

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