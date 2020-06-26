لا تتعايشوا مع كورونا.. أستاذ بمعهد الكبد يحذر هذه الفئات من الفيروس
الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:44 ص
أمنية فوزي
قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية: إن الثقافة التوعوية هامة للغاية للالتزام بالإجراءات الاحترازية، متابعًا: "لو سمحتم لو حاسين بكحة أو برد بلاش تنزلوا من البيت".
وأكد "عز العرب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكستر نيوز"، أنه يجب أن تكون الكمامة مطابقة للمواصافات القياسية، ويجب أن يتم ارتدائها بطريقة صحيحة، معلقًا: "مينفعش أحط الكمامة تحت مناخيري أو تحت دقني".
وأضاف "نحن في تحدي كبير جدًا؛ هناك تحدي صحي وتحدي اقتصادي"، متابعًا: "نحن في معضلة، وليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم".
واستكمل "كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، أرجوكم متخرجوش من البيت ولا تشتركوا في التعايش مع فيروس كورونا".
خروج 403 مصابين بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17841 حالة، من ضمنهم الـ 16338 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1569 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 83 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 61130 حالة من ضمنهم 16338 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2533 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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