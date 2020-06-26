لا تتعايشوا مع كورونا.. أستاذ بمعهد الكبد يحذر هذه الفئات من الفيروس

قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الباطنة بالمعهد القومي للكبد والأمراض المعدية: إن الثقافة التوعوية هامة للغاية للالتزام بالإجراءات الاحترازية، متابعًا: "لو سمحتم لو حاسين بكحة أو برد بلاش تنزلوا من البيت".





وأكد "عز العرب"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكستر نيوز"، أنه يجب أن تكون الكمامة مطابقة للمواصافات القياسية، ويجب أن يتم ارتدائها بطريقة صحيحة، معلقًا: "مينفعش أحط الكمامة تحت مناخيري أو تحت دقني".





وأضاف "نحن في تحدي كبير جدًا؛ هناك تحدي صحي وتحدي اقتصادي"، متابعًا: "نحن في معضلة، وليس في مصر فقط وإنما في كل دول العالم".





واستكمل "كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، أرجوكم متخرجوش من البيت ولا تشتركوا في التعايش مع فيروس كورونا".



