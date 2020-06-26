هيندرسون: فعلناها أخيرا.. فخور بتواجدي في ليفربول

عبر جوردان هيندرسون لاعب وسط فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد غياب دام 40 عام.





وقال هيندرسون :"" لقد فعلنا ذلك أخيرًا، فخورون بأن نكون جزءًا من ليفربول، نادي كرة قدم مميز للغاية لتكون جزءًا منه".





وأضاف :"فقدت الكلمات ، لن يكون ذلك ممكنا بدون كلوب منذ دخوله باليوم الأول ، داخل النادي ، خارج النادي".





وتابع :"لقد فعلناها أخيرًا، أنا فخور أن أكون جزءًا من هذا النادي".





وواصل :"من المميز أن تكون جزءًا من هذا النادي، لا أقدر على التعبير لكن لم يكن ذلك ممكناً لولا يورجن كلوب".







