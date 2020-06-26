هيندرسون: فعلناها أخيرا.. فخور بتواجدي في ليفربول
الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:14 ص
علي نبوي
عبر جوردان هيندرسون لاعب وسط فريق ليفربول عن سعادته الكبيرة عقب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعد غياب دام 40 عام.
وقال هيندرسون :"" لقد فعلنا ذلك أخيرًا، فخورون بأن نكون جزءًا من ليفربول، نادي كرة قدم مميز للغاية لتكون جزءًا منه".
وأضاف :"فقدت الكلمات ، لن يكون ذلك ممكنا بدون كلوب منذ دخوله باليوم الأول ، داخل النادي ، خارج النادي".
وتابع :"لقد فعلناها أخيرًا، أنا فخور أن أكون جزءًا من هذا النادي".
وواصل :"من المميز أن تكون جزءًا من هذا النادي، لا أقدر على التعبير لكن لم يكن ذلك ممكناً لولا يورجن كلوب".
وأكمل "لقد كان موسمًا لا يصدق ومن الممتع أن تشارك فيه، نريد مواصلة التقدم وأن تستمر الرحلة لفترة أطول".
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