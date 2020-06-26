مصر تحتل المركز الأول على العالم في تصدير البرتقال (فيديو)

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:31 ص
البرتقال
البرتقال
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن الحجر الزراعي المصري وقع مع نظيره الصيني مذكرة تفاهم لتصدير التمور الطازجة إلى بكين، وتم اعتماد أربع مزارع لتصدير التمور إلى الصين مؤخرًا. 

وتابع "العطار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الخميس، أن الصادرات الزراعية المصرية أحد مصادر العملة الصعبة لمصر، خاصة مع توقف السياحة وتوقف حركة الطيران مع أزمة فيروس كورونا، مضيفًا أن مصر صدرت منذ أول يناير كميات وصلت لـ 3.5 مليون طن من الحاصلات الزراعية، رغم أزمة كورونا، وهذا رقم ممتاز جدًا. 

وتابع  رئيس الحجر الزراعي، أن مصر تحتل المركز الأول على العالم في تصدير البرتقال، وأصبحنًا نصدر البرتقال لإسبانيا التي كانت تحتل المكانة الأولى على العالم، وهذا شهادة ثقة دولية في المنتج الزراعي المصري، مضيفًا أن البطاطس تحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصري، لافتَا إلى أن مصر صدرت منذ يناير 660 ألف طن بطاطس إلى مختلف دول العالم.

هذا وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، خلال تصريحات صحفية سابقة، إن إنتاجية الصوب الزراعية أعلى من الأراضي المكشوفة، فضلا عن أن مواصفات المحاصيل تكون أكثر أمنا، مشيرا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى 6 ملايين طن صادرات زراعية العام الجاري بعد الوصول إلى 5 ملايين طن العام الماضي.

وأضاف "خليفة"، أن الرئيس السيسي عقد 3 اجتماعات وزارية خلال الشهر الماضي بشأن التأكيد على توفير المحاصيل الاستراتيجية وهو ما يكشف اهتمام القيادة السياسية"، مشيرا إلى أن هناك دراسات ميدانية تجرى في سيناء في إطار مشروعات التنمية الزراعية في سيناء التي تشمل محطات تحلية.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، في إطار المرحلة الثانية من قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

يعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، كما يعد المشروع الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن تعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الرى.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن وأكد السيسي أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة المصرية، تهدف بالأساس إلى بناء القدرة للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية تكفى 20 مليون مصري.

وأضاف السيسي، أننا نقوم بضبط آليات السوق لإحداث التوازن في السوق المصرية، ولابد من تكاتف الجميع ومشاركة صغار المزارعين في الإنتاج دون توقف، وأنه من الضروري تواجد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في الأسواق لضبطها، مضيفا: "إحنا مش هنتفق مع التجار على الناس، ولكن هنتفق على عمل توازن حتى لا ندخل في سجال غير مناسب".

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