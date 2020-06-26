بعد ضم إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية.. فلسطين تصرخ للعالم

تواصل إسرائيل ضم أراضي وبناء مستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية، مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد، خارقة كل القوانين الدولية التي تعترف بالسيادة الفلسطينية على تلك الأراضي.





"إن على كل من يريد السلام ويؤمن بالقانون الدولي، أن يعلن رفضه لخطة الضم الإسرائيلية ويعمل على منع تنفيذها" بتلك الكلمات وصف حازم الصوراني، عضو المكتب السياسي لحزب العدالة الفلسطيني ومسؤول ساحة قطاع غزة، مبينًا أن إسرائيل تتمادى بسياساتها المتطرفة، ما ينذر بمزيد من الفوضى والتوتر والغليان، وأنه آن الأوان لتدخل قوى الاعتدال في العالم لمنعها ولجم قراراتها، وان عليهم منعها من تنفيذ خطواتها تلك من شأنه حماية السلام وحقوق الأجيال الفلسطينية بمستقبل آمن.، وردع قوى الظلم، وتحجيم أي دولة تتجاوز على الشرعية الدولية بصفتها قرارات إجماع أممية..





وشدد "الصوراني" في حديثه إلى "الفجر"، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات، تمنع إسرائيل من تنفيذ خطة الضم، لما لها من تداعيات كارثية على فرص السلام في المنطقة، وبوصفها طعنة أخيرة تجهز على قيام دولة فلسطين على ترابنا الوطني، وهذا أكد للجميع في كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية التي ما زالت تستولي على الأرض وتعتدي على الشعب الفلسطيني وحقوقه على ترابه الوطني، قائلًا: " علينا وضع حل للصراع والحل، مخرجا يضمن أمن واستقرار المنطقة على أساس حل الدولتين"