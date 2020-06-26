والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

قال أسامة إبراهيم، والد مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت، إنه كان على علم بما ستفعله ابنته، معقبا ضاحكا: "هي متقدرش تعمل حاجة من غير ما تقولنا، كنت عايز أخنقها".





وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن ابنته عنيدة جدا، وتطالب بحقها في الزواج، مضيفا أنه ليس معترض على فكر ابنته، ولكنه كان يفضل أن تعرض فكرتها بأسلوب أخر.





وأضاف "مينفعش تقول عارضة نفسي للزواج على الفيسبوك.. بنتي ساذجة، وجبانة فوق ما تتصور، ولكنها لم تخرج عن نطاق الدين أو الأخلاق".





وقبل أيام أطلت الشابة الثلاثينية مها أسامة، على متابعيها عبر فيسبوك لتعرب عن أملها في إيجاد الشريك المناسب لحياتها.





واستهلت الشابة حديثها بالقول: "أنا مها أسامة عمري 32 سنة. أعرض نفسي للزواج على الفيسبوك. من يهتم بالأمر فليتواصل معي عبر رسالة خاصة".





واعتبرت مها أن ما فعلته هو الأنسب لها، مشيرة إلى أنها تدرك حجم الانتقادات التي ستطالها بسبب الفيديو، خاصة أن مبادرتها تعد "غير مألوفة" وربما "مرفوضة" في المجتمع المصري.





وأكدت مها أنها "ستتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتنمرين وأصحاب التعليقات المسيئة".





كما وضعت مها الاحترام والجدية كشروط أساسية لقبول المتقدم لها.





وتابعت أنه كان بمقدورها أن تلجأ إلى تطبيق تيك توك، لكنها اختارت "الطريقة الأصح والأنسب"، على حد قولها.





كان هذا ملخص ما جاء في الفيديو، الذي حذفته صاحبته في وقت لاحق، وتعلن أنها خسرت عملها، دون أن توضح ما إذا كان ذلك متعلقا بالفيديو أم لا.



