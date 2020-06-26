شديد الحرارة على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد بشأن طقس اليوم

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 26 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





وحذر البيان، من نشاط الرياح على بعض المناطق، كما حذر من ارتفاع درجات الحرارة على بعض المناطق، حيث تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، وامتداد منخفض الهند الموسمي. وجاءت توقعات الطقس على مختلف أنحاء البلاد كالتالي:





طقس الجمعة نهارًا

- طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس حار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.





طقس الجمعة ليلًا

- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية.

- طقس لطيف على شمال الصعيد.

- طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية

- نشاط رياح على جنوب سيناء، واضطراب في حركة الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر القاهرة وباقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.



