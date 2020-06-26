شاهد.. رد فعل والدة الفتاة التي طلبت الزواج على الإنترنت

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:55 ص
والدة مها أسامة
والدة مها أسامة
هدى عبدالرازق
قالت منى إسماعيل، والدة مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت، إنها كانت على علم بما ستفعله ابنتها قبل أن تقوم به، معقبا: "استغربت جدا، وهاجمتها بشدة، وقولتلها مينفعش تعملي حاجة زي كده".

وأشار "منى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها أخبرتها ابنتها أنه لا يمكن أن نتجرأ على عاداتنا، ونطلب عريسا، معلقة: "دي مسلمات، وموروث اتحفر جوانا، ومينفعش البنت تطلب طلب زي ده".

وأضافت والدة الشابة التي طلبت الزواج على الإنترنت، أن ابنتها لم تقتنع بكلامها، وصممت على رأيها، وأكدت أنها ستتحمل النتائج، موضحة أن ابنتها تصرفت بهذا التصرف خوفا من أن يمر بها العمر، ولا تستطع الانجاب وتحقيق حلم الأمومة، متابعة: "أنا وباباها كنا زعلانين منها"، ولكن بعد أن شاهدت الفيديو وجدته لا يمس الأسرة المصرية.

قبل أيام أطلت الشابة الثلاثينية مها أسامة، على متابعيها عبر فيسبوك لتعرب عن أملها في إيجاد الشريك المناسب لحياتها.

واستهلت الشابة حديثها بالقول: "أنا مها أسامة عمري 32 سنة. أعرض نفسي للزواج على الفيسبوك. من يهتم بالأمر فليتواصل معي عبر رسالة خاصة".

واعتبرت مها أن ما فعلته هو الأنسب لها، مشيرة إلى أنها تدرك حجم الانتقادات التي ستطالها بسبب الفيديو، خاصة أن مبادرتها تعد "غير مألوفة" وربما "مرفوضة" في المجتمع المصري.

وأكدت مها أنها "ستتأخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتنمرين وأصحاب التعليقات المسيئة".

كما وضعت مها الاحترام والجدية كشروط أساسية لقبول المتقدم لها.

وتابعت أنه كان بمقدورها أن تلجأ إلى تطبيق تيك توك، لكنها اختارت "الطريقة الأصح والأنسب"، على حد قولها.

كان هذا ملخص ما جاء في الفيديو، الذي حذفته صاحبته في وقت لاحق، وتعلن أنها خسرت عملها، دون أن توضح ما إذا كان ذلك متعلقا بالفيديو أم لا.

وقالت الفتاة في تصريحات فيما بعد: "فيه تعليقات إيجابية في صفي، وحتى المنتقدين لم يكونوا قاسيين عليّ، وكانت اعتراضاتهم من منطلق إن ده لا ينتاسب مع قيم وعادات المجتمع المصري، وأنا كنت مخطوبة بطريقة جواز الصالونات، وكان من طرف أحد أقاربي ومع ذلك الموضوع فشل، ومحسناش إننا مناسبين لبعض".

وعن موقف أسرتها، قالت: "في البداية أهلي كانوا قلقانين ومش مستوعبين التصرف، لكن بعد فترة ولما شافوا مدى التعاطف والدعم من الناس تفهموا جدا تصرفي، وأهلي تفهموا إني ممكن أكون عملت استثناء وكسرت تابوهات في المجتمع، لكن في نفس الوقت حافظت على احترامي لنفسي ولأسرتي".

وأضافت: "تقبلت عدم تجاوب بعض أفراد العائلة لتصرفي في البداية، لكني قلت لهم: أنا بتحمل مسؤولية تصرفي، لدرجة إني كنت شغالة في بنك، وبعد الفيديو أرسلت لمسؤولي البنك برغبتي في الاستقالة، تحسبا لتبعات ما سيثيره هذا الفيديو، الذي طلبوا مني إرساله لهم، وأبدوا بعدها استجابتهم لطلبي في الاستقالة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مها أسامة لاجراءات زواج على الإنترنت الصالونات

أخبار تهمك

الزمالك يفاجئ الأهلي بـ5 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يفاوض الصفقة التي يحلم بها الجميع

منذ حوالي 10 ساعة

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ميليشيا حزب الله تهدد رئيس الوزراء العراقي بالقتل

منذ ساعتين و 47 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 20 ساعة

تخدرها باستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من متخصصة بالعلاقات الأسرية على واقعة "فتاة الدقهلية"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1569 إصابة جديدة بكورونا.. و83 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

منذ حوالي 6 ساعات

حياتنا في خطر.. تفاصيل رسالة السودان إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الاتحاد الأفريقي يدعوا لاجتماع طارئ بشأن سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

منذ حوالي 7 ساعات

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ حوالي 15 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بعد رفض الأسرة لزواجهم.. شاب يطعن والد فتاة بالغردقة

فتاة العياط تبكي على الهواء وتكشف تفاصيل جديدة عن الحادث

فتاة العياط تكشف مفاجأة عن الشاب الذي استدرجها (فيديو)

بعد طلبها الزواج عبر فيسبوك.. مها أسامة: أنا مسئولة عن قراري (فيديو)

فتاة تعرض نفسها للزواج على الإنترنت.. القصة الكاملة لـ مها أسامة

والد فتاة عرضت نفسها للزواج على الإنترنت: "كنت عايز أخنقها"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:46 ص

كامل الوزير يصدر توجيهات عاجلة لـ"السكة الحديد".. والتنفيذ يبدأ غدًا

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

عاجل.. الأهلي يتوصل لإتفاق مع فايلر

01:00 ص

عاجل.. وكالة إيرانية تكشف تفاصيل جديدة عن انفجار طهران

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!