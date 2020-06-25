جيرارد يهنئ ليفربول بالدوري الـ19

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:51 م
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
قدم ستيفين جيرارد أسطورة ليفربول السابق التهنئة إلى النادي عقب فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عام.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب ٣٠ عام إثر خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي بهدف مقابل هدفين.

وغرد جيرارد قائلا :"هنيئا لليفربول بالفوز بالبريميرليج، إنه إنجاز رائع من تشكيلة من لاعبين رائعين، يقودهم مدرب عالمي ولا ننسى طبعا إدارة النادي".

وأضاف :"وأخيرا والأهم هو هنيئا للجمهور الذي انتظر 30 عاما، فلتبدأ الاحتفالات".

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