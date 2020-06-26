التضامن تزف بشرى سارة للمتقدمين للحج هذا العام (فيديو)

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أن كل شخص تقدم لموسم الحج هذا العام له الحق في دخول قرعة العام المقبل.





وعن فتح الحضانات، قال "العقبي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إنهم أجروا استطلاعا حول فتح الحضانات، ووجدنا أن 79% من المشاركين رفضوا عودة الحضانات.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنهم بدأوا في وضع الخطوات الإرشادية لفتح الحضانات بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، متابعًا: "نعمل على توفير جميع الإجراءات الوقائية قبل فتح الحضانات".





هذا، وتبحث وزارة التضامن الاجتماعي، في الوقت الحالي، موقف فتح حضانات الأطفال، وأنه في حالة صدور قرارًا سيتم اتخاد كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إعادة فتح الحضانات.





كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أكدت منذ عدة أيام إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فتح حضانات حتى الآن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، والوزارة تولى اهتماماَ كبيرًا بالأطفال والحفاظ على صحتهم، لذلك لم يتم اتخاذ أي إجراءات متعلقة بفتح الحضانات حتى الآن.





جدير بالذكر أن نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد قررت تعليق كافة الأنشطة المتعلقة بالحضانات في كافة محافظات الجمهورية، تزامنًا مع القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء بمد وقف العمل بالمدارس والجامعات.



