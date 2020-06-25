جماهير ليفربول تحتفل بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

حرص عدد كبير من جماهير نادي ليفربول على الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي عقب الفوز به بعد غياب دام ١٩ عام.





وحقق الريدز لقب البريميرليج للمرة الأولى منذ ١٩ عام عقب خسارة ملاحقه مانشستر سيتي أمام تشيلسي منذ قليل بهدف مقابل هدفين.





وتواجدت جماهير الريدز حول محيط ملعب الأنفيلد حيث خرجت الجماهير بالاحتفال باللقب الغالي.



