أخيرًا تحقق الحلم.. ليفربول يتخلص من عقدة الـ30 عامًا بعد تتويجه بالدوري الإنجليزي

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:21 م
ليفربول
ليفربول
علاء خليف

توج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه، وذلك بعد خسارة منافسه المباشر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره تشيلسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، على ستاد "ستامفورد بريدج" معقل البلوز ضمن منافسات الجولة 31 من البريميرليج.

سجل ثنائية تشيلسي في شباك مانشستر سيتي كل من، كريستيان بوليسيتش، والبرزيلي ويليان "ركلة جزاء" في الدقيقتين 35، 78، بينما جاء هدف السيتي الوحيد عن طريق اللاعب كيفين دي بروين بالدقيقة 55 من زمن اللقاء.

تشيلسي يهدي ليفربول لقب الدوري الإنجليزي:

فوز تشيلسي على مانشستر سيتي في موقعة الخميس، منح ليفربول لقب الدوري الإنجليزي بشكل رسمي، وذلك بعدما تجمد رصيد السيتي عند 63 نقطة في المركز الثاني وأصبح أقصي رصيد يستطيع الوصول إليه حال فوزه في مبارياته الـ7 المتبقية هو 84 نقطة، بينما يتصدر الريدز الترتيب برصيد 86 نقطة ليتوج باللقب.

ليفربول يتخلص من عقدة الـ30 عامًا بالدوري الإنجليزي:

ونجح فريق ليفربول في إنهاء عقدة عمرها 30 عامًا بعد تتويج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حصد الريدز لقب البطولة الغائب عن خزائن بطولاته منذ تتويجه الأخير باللقب في موسم 1989 / 1990، وحاول الليفر تحقيق لقب البريميرليج طيلة المواسم الماضية لكن محاولات باءت بالفشل، قبل أن ينجح الألماني يورجن كلوب في تحقيق الحلم الصعب ويقود الفريق لحصد لقب الدوري الأقوى في العالم هذا الموسم.

وعزز فريق ليفربول مركزه في وصافة الأندية الأكثر تتويجا بلقب الدوري الإنجليزي برصيد 19 لقبًا، وأصبح علي بعد لقب وحيد من معادلة رقم مانشستر يونايتد صاحب الرقم القياسي في مرات التتويج بلقب البطولة برصيد 20 لقبًا.

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