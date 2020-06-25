مرتضى منصور يكشف حقيقة الصفقة التبادلية مع بيراميدز

الخميس 25/يونيو/2020 - 11:04 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
علي خلاف
تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك، عن حقيقة ما تردد مؤخرًا حول موافقته على بيع محمد عبد الغني مدافع الفريق الأبيض إلى بيراميدز ضمن صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

وأوضحت العديد من التقارير الصحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك على وشك إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز تقضي بضم القلعة البيضاء عبد الله بكري مدافع بيراميدز مقابل محمد عبد الغني.

وقال مرتضى منصور خلال مداخلة ببرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: "لا صحة لكل ما يتردد في هذا الشأن، وهذه التقارير هدفها إثارة الأزمات حول النادي".

وأضاف رئيس الزمالك: "تعاقدت مع محمد عبد الغني وليس من المعقول أن أقوم ببيعه بعدما تطور فنيا داخل القلعة البيضاء".

ووجه مرتضى منصور رئيس الزمالك خطابا لرئيس الوزراء يطلب خلاله عقد جلسة مع رؤساء الأندية ومناقشة ملف استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز، ومناقشة أسباب رفضهم عودة النشاط الرياضي.

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