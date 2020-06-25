الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" ( المحاضرة 2 - قانون نيوتن الأول)





يتجهز طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، يوم الأحد المقبل الموافق 28/6/2020، لتأدية امتحان مادة اللغة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية رابط المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا، وفقًا لموقع thanaweya المجاني التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقدم لكم اليوم فيديو (المحاضرة 2 - قانون نيوتن الأول).





وتشمل المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا عدة عوامل هامة، وهي:





- عرض مقدمة في علم الديناميكا





- شرح قانون نيوتن الأول





- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلهاتوصيف المراجعة النهائيةتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول، تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.











