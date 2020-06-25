بالفيديو.. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات ما قبل كورونا

حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وتضمن الفيديو مجموعة صور لها ولزوجها أثناء جروجاتهم.





وعلقت على الفيديو قائله: "تقريبا آخر الخروجات قبل كورونا، تقريبا من ساعتها مخرجتش، ربنا يفكها علينا ويفرجها يارب علي الجميع ويشفي كل مريض، ويفك كربنا جميعا".





يعد مسلسل" ڤلانتينو" آخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين الدرامية، والمسلسل بطولة عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، إلهام عبد البديع، وفاء صادق، سليمان عيد، داليا البحيري، محمد الكيلاني، بدرية طلبة، هدى المفتي، طارق الإيباري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام.



ونشرت رانيا فيديو عبر