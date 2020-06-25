الصحة التركية تسجل 1458 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ، مساء الخميس، عن تسجيل 1458 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، مقابل 1472 حالة شفاء من المرض.





وأفاد قوجة: بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 193115 حالة.





وأوضح أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5046 شخصا إثر رصد 21 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيراً إلى أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 165706 أشخاص بعد تسجيل 1472 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى نحو 85%.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 9,650 مليون إصابة، بينهم أكثر من 487 ألف حالة وفاة، وأكثر من 5,239 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.





ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



