الثانوية العامة 2020.. المراجعة النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكيا" ( المحاضرة 1 - مقدمة في علم الديناميكا)





يستعد طلاب الثانوية العامة 2020 الشعبة العلمية، يوم الأحد المقبل الموافق 28 يونيو 2020، لتأدية امتحان مادة اللغة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا، للشعبة العلمية، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية لينك المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا، بحسب الموقع المجاني لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونقدم لكم اليوم فيديو ( المحاضرة 1 - مقدمة في علم الديناميكا).





وتشمل المراجعات النهائية لمادة الرياضيات التطبيقية الديناميكيا عدة عوامل هامة، وهي:





- عرض مقدمة في علم الديناميكا





- شرح قانون نيوتن الأول





- عرض مسائل وأمثلة عن قانون نيوتن الأول وكيفية حلهاتوصيف المراجعة النهائيةتقدم وزارة التربية والتعليم لطلاب شهادة الثانوية العامة قسم الرياضيات هذه الدورة التدريبية المختصرة لشرح ومراجعة أحد أهم القوانين في فرع الديناميكا وهو قانون نيوتن الأول. تعرّف من خلال هذه الدورة على الأمثلة والمسائل المتوقعة في امتحان نهاية العام وكيفية الإجابة عليها باحتراف.















