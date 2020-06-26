بعد الهجوم على بابا الفاتيكان.. فضائية مسيحية تعتذر لـ"الكاثوليكية"

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:16 ص
كنيسة - أرشيفية
كنيسة - أرشيفية
ماريان ناجى
قدمت قناة الكرمة -الفضائية المسيحية- اعتذارًا رسميًا للكنيسة الكاثوليكية، بعد الهجوم على البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وقالت القناة في بيان لها، نشرته في وقت متأخر، الخميس: "تحترم وتقدر قناة الكرمة كل الطوائف والكنائس التي هدفها الكرازة والتعليم الكتابي، وتعمل بكل الحب والتعاون مع جميع الطوائف، وتعتذر عما جاء في إحدى الحلقات التي تعرضت للكنيسة الكاثوليكية ونسب تصريحات لقداسة البابا فرنسيس لا تمت للواقع بصلة".

وأضاف البيان: "وإذ نعتبر أنفسنا والكنائس المختلقة كجسد المسيح الواحد، ونعمل على الكرازة والتعليم، نؤكد على شركاتنا واحترامنا ومحبتنا للكنيسة وشركاتنا في الخدمة".

وأشارت القناة في بيانها، إلى أنها حذفت الفيديو الذي أثار حالة الغضب، موضحة: "تم حذف الفيديو من جميع وسائل العرض والتواصل الاجتماعي بالقناة، ونستكمل خدمتنا وعملنا كجسد وهدفنا خلاص النفوس وشكرا لكل من تفاعل معنا وتعلن تقديرنا ومحبتنا للجميع".

كان الأنبا باخوم، نائب البطريرك للشئون البطريركية، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر قد كشف حقيقة ما تردد عن صدام بين قناة فضائية والكنيسة الكاثوليكية والهجوم على البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، قائلا: تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي وجود برنامج لإحدى القنوات الفضائية يتحدث عن تعاليم واقوال للبابا فرنسيس دون أي مرجعية او توثيق لما قيل، ومع كل الاحترام لإدارة القناة، إلا اننا نجد فقدان كامل للموضوعية والمصداقية والتعرض لتعاليم وعقيدة الغير وفقدان للمنطق في الحوار والعرض.

تابع "باخوم" في توضيح نشرته الكنيسة الكاثوليكية: ذكر البرنامج تصريحات وتعاليم لقداسة البابا فرنسيس دون أي مرجعية لوثائق او مصادر رسمية من الفاتيكان، أو من الكنيسة الكاثوليكية بصفة عامة وبالتالي خالية من أي صحة والبرنامج يخلط بين أمرين: الأول، مفهوم التعاون والحوار بين الأديان والاتفاق على قيم إنسانية تدفعنا للتعايش السلمي واحترام ديانة الاخر وهو شيء نسعى له جميعا والثاني التوحيد أي مزج كل الأديان في ديانة واحدة وهذا لم يذكر ابدا في أي من تعاليم الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف: وبناء عليه تم التواصل بالفعل مع القناة والمطالبة بحذف الفيديو وتقديم اعتذار رسمي، أو مقاطعة القناة وإيقاف كل وسائل التعاون معها حتى صدور الاعتذار الرسمي. 

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