عقيلة صالح: مصر لها حق مشروع في التدخل في الأزمة الليبية (فيديو)

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أن مصر لها حق مشروع في التدخل في الأزمة الليبية لحماية نفسها وحماية الليبين، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي قال بوضوح "أوقفوا الحرب والعالم بأكمله أيد دعوته".وأضاف "صالح"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل الدول التي تواصلت مع ليبيا أيدت إعلان القاهرة، لافتًا إلى أن الليبيون انتبهوا للخطر، والجميع يريد الحل بعد أن أدرك المؤامرة.وتابع: "أرى أن هناك تحولًا جزئيًا لتطبيق حظر السلاح بعد إعلان القاهرة، والشعب الليبي لا يمكن أن يسمح باحتلال أرضه، ونأمل العودة للعقل والحكمة".في وقت سابق، كشفت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية، الطرق التي يتم اعتمادها في نقل المرتزقة السوريين والمدربين العسكريين الأتراك إلى ليبيا، لدعم مليشيات طرابلس.وأوضح تقرير الوكالة أن السلطات التركية، من خلال تعزيز صفوف مليشيات طرابلس، "تضع عراقيل أمام التسوية السلمية للأزمة الليبية، بهدف خدمة مصالحها الجيوسياسية في المنطقة".ووفقا للمعطيات التي تمكن مراسلو الوكالة من الحصول عليها، فإن الأموال اللازمة للإنفاق على الميليشيات ومشتريات الأسلحة تأتي من قطر، فيما تقوم الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" بمهام تجنيد وإرسال المتطرفين في سوريا.وفي المحصلة، ومنذ 24 ديسمبر من العام الماضي، نقلت أنقرة أكثر من 1200 إرهابي سوري إلى الجانب التركي، من خلال ممرات أعدت خصيصا لهذا الغرض.وبعد أسبوعين من وصولهم إلى تركيا، تلقى المرتزقة تدريبات خاصة في معسكرات تقع بالقرب من مدينة إزمير في غرب البلاد. بعد ذلك، تم نقلهم على متن طائرات Wings وAfrica Airlines، المملوكة لمواطن ليبي، إلى الأراضي الليبية. وهبطت الطائرات في مطار معيتيق بالقرب من طرابلس.وأورد التقرير أنه "بناء على طلب الأجهزة الخاصة التركية، لم يتم تسجيل الركاب في الرحلات الجوية".وكان على متن إحدى الطائرات حمزة العمر، المسؤول بشكل خاص عن تدريب المتطرفين على التكتيكات القتالية في المدن وعمليات تفخيخ السيارات والطرق السريعة، فضلا عن المباني والمنشآت السكنية.