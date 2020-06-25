الخطوط السعودية: على المسافرين الوصول للمطار قبل موعد الإقلاع بساعتين
الخميس 25/يونيو/2020 - 09:19 م
الفجر السعودي
أكدت خطوط الطيران السعودية، مساء اليوم الخميس، على المسافرين بضرورة الوصول للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل.
وكانت هيئة الطيران المدني طالبت في وقت سابق عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز
وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" بأنه لن لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول مطارات المملكة.
ويذكر أن أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية بدء تشغيل رحلات الطيران الداخلية بين جدة وحائل، ابتداء من يوم 15 يونيو الجاري.
وأوضحت الشركة أن الرحلات التي أُعيد تشغيلها، الرياض وجدة والدمام وأبها وتبوك والمدينة المنورة، والقصيم ونجران، وحائل وعرعر والطائف، والجوف والباحة وبيشة وشرورة.
وسبق أن استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، رحلة قادمة من مطار لوس انجلوس ضمن الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج.
أعلن ذلك "مطار الملك عبدالعزيز"، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، ناشرًا مجموعة صور من داخل صالات الوصول أثناء عودة المواطنين إلى أرض الوطن.
يُذكر أنه يتم تطبيق جميع التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على جميع المواطنين العائدين للوطن من الخارج.
كما تتخذ الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، والتي تتضمن 12 مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها.
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