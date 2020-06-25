الخطوط السعودية: على المسافرين الوصول للمطار قبل موعد الإقلاع بساعتين

أكدت خطوط الطيران السعودية، مساء اليوم الخميس، على المسافرين بضرورة الوصول للمطار قبل موعد إقلاع الرحلة بساعتين على الأقل.





وكانت هيئة الطيران المدني طالبت في وقت سابق عبر حسابها المسافرين بالإبلاغ عن حالتهم الصحية "أثناء عملية الحجز





وأوضحت الهيئة عبر "تويتر" بأنه لن لن يُسمح لمن تخطّت درجة حرارته الـ 38 بدخول مطارات المملكة.



