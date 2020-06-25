داعية: كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل سيحاسب عليه (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامى، إن "أى إخبار بشىء لابد أن يكون مقرونا بعلم، كما علمنا سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، حين قال لرجل: ترى الشمس؟ قَال: نعم. قال: على مثلها فاشهد، أو دع".





وأكد عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن كل ما ينشره المرء على مواقع التواصل الاجتماعى، يعتبر شهادة سيحاسب عليها أمام الله سبحانه وتعالى، ولهذا لابد أن يتحرى الدقة والعلم فيما ينشر، حتى لا يقع فى الضلال.











