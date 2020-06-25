تعرف على موعد الكشف عن سيارة بنتلي بنتايجا 2021

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:55 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
كشفت شركة بنتلي عن موعد إطلاق سيارتها الفارهة بنتايجا 2021 المحدثة، حيث قالت الشركة إن موعد الكشف عن السيارة سيكون يوم 30 من يونيو.

كما نشرت بنتلي فيديو تشويقي للسيارة، وقالت الشركة إن بنتايجا ستظل أسرع سيارة SUV وأكثرها فخامة وتنوعًا في العالم، وستقدم تجربة قيادة حقيقية من بنتلي وتعرض فخامة التي لا مثيل لها إلى جانب سهولة الاستخدام اليومية.

ستكون بنتايجا 2021 أول سيارة تكشف عنها الشركة ضمن استراتيجية بنتلي Beyond100 التي تصفها بنتلي بأنها رحلة ستجعل الشركة رائدة عالمياً في التنقل الفاخر المستدام.

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