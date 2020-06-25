شبيه الراحل أحمد زكي لـ"الفجر الفني": "أتمنى المشاركة في مسلسل الإمبراطور ومحمد رمضان الأقرب لتسجيد دور الراحل"

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
مي مرسي
آثارت قضية تجسيدة شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، الجدل واهتمام الجمهور وذلك عقب إعلان محمد رمضان، أنه سيقوم بتجسيد شخصية "الإمبراطور" ومن وقت هذا انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، واعترض عدد من أفراد العائلة بسبب عدم التواصل معهم قبل الإتفاق على العمل وانتظار محامي شقيق أحمد زكي التواصل بينه وبين محمد رمضان لوضع القواعد القانونية لتجسيد دور "الإمبراطور".


وفي ظل كل ما حدث، ظهر فنان شاب يسمى محمد الموجي، والذي انتشرت له صورة وهو يشبه فيها الفنان الراحل أحمد زكي، مما جعل عدد من الفنانين بالقيام بترشيحه لتجسيد شخصية أحمد زكي.


وتواصل "الفجر الفني"، مع محمد الموجي، وقال موضحًا سر الصورة التي يشبه فيها "الإمبراطور"، وهو أنه كان مرشحًا من قبل المخرج أحمد رشوان، بتجسيد دور أحمد زكي، في فيلم وثائقي، وكانت هذه الصورة من تجهيزات الفيلم ولكنه تعذر عن المشاركة به لظروف عديدة.


وقال محمد الموجي، في حواره مع "الفجر الفني"، إنه منذ أن قام بمشاركة هذه الصورة، قام عدد كبير من الفنانين بتشجيعه، وترشيحه لتجسيد شخصية أحمد زكي، ومنهم المخرج أحمد رشوان والفنانة غادة طلعت.


وعبر "الموجي"، عن تمنيه لتسجيد شخصية أحمد زكي، أو أن يشارك في المسلسل بتجسيد دور هيثم أحمد زكي.


وأضاف محمد الموجي، معبرا عن رأيه في من الأحق بتجسيد شخصية أحمد زكي، قائلاً إنه يحب الفنان عمرو سعد، ولكن محمد رمضان هو الأقرب لتجسيد هذا الدور، واقترح تجسيد الشخصية أكثر من ممثل مثل تجسيد شخصية الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أو الفنان عبد الحليم حافظ.


واختتم حديثه، متمنيا العمل مع محمد رمضان وعمرو سعد،و عن رأي الناس في تجسيد شخصية أحمد زكي قائلا: "الناس متحيزة لمحمد رمضان".


الفنان محمد الموجي، خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة، وطالب بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشارك في عدد من الأعمال منها فيلم "قابل للكسر"، للفنانة حنان مطاوع ورانيا شاهين، ومشاركته في برنامج "ورطة انسانية" حلقة الإنتحار.

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