قبل العودة.. تعرف على ضوابط تشغيل المطاعم والكافيهات

أعلنت وزارة التنمية المحلية، أنها وضعت آليات لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، مؤكدة أن وحدات الإدارة المحلية هى المسئولة عن متابعة تطبيق القرارات، حيث هناك عدة اشتراطات سيتم تطبيقها، حيث سيوقع مدير المنشأة بتوقيع إقرار بالالتزام بالضوابط في حال المخالفة سيتم سحب الرخصة.

وأعلن اليوم الخميس وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ضوابط وشروط فتح وتشغيل المطاعم والمقاهي والكافيهات ومعايير وإشتراطات تشغيلها.

وترصد بوابة " الفجر" ضوابط تشغيل المطاعم والكافيهات في النقاط التالية:

1- يتم فتح المقاهي والمطاعم كل يوم حتى الساعة 10 مساءًا.

2- السماح لإستقبال رواد المطاعم والكافيهات بطاقة إستيعابية للمنشأة نسبتها 25% كحد أقصى.

3- الإبتعاد بين طاولات الطعام بمسافة لا تقل عن 2 متر.

4- الإبتعاد بين كل شخص وآخر على نفس طاولة الطعام أو المائدة بمسافة لا تقل عن 1 متر.

5- بالنسبة للأسر والعائلات فإن الحد الأقصى المسموح به على طاولة الطعام أو المائدة هو 6 أشخاص فقط.

6- في حالة تواجد مصاعد " الأسانسير" لا تزيد الطاقة الإستيعابية عن 50 % للمصعد.

7- إغلاق أماكن ألعاب الأطفال.

8- منع وحظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة أوأي نشاط يتعلق بتجمعات.

9- توزيع أماكن التي يتم فيها إعداد وتجهيز الأغذية في المطبخ بطريقة يتم فيها الإلتزام والحفاظ على قواعد التباعد الإجتماعي.

10- وضع لافتات عند كل مدخل منشأة مكتوب عليها ممنوع دخول من لديهم أعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

11- توفير أدوات تطهير وتعقيم اليدين في مدخل كل منشأة سواء مطاعم أو كافيهات.

12- حظر ومنع "الخدمة الذاتية بالبوفيه" ولكن يُسمح بخدمة البوفيه "غير المفتوح".

13- الإستمرارية في حظرومنع تقديم الشيشة بالمقاهي والمطاعم والكافيهات.

14- نزع وإزالة المفارش القماش الموجودة على طاولات وموائد الطعام وتُستبدل بمفارش أخرى ولكن أحادية الإستخدام.

15- في الحالة التي يتم فيها إستخدام المفارش القماش يتم الإلتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

16- الإعتماد على أن تكون كل أدوات الطعام في المطاعم والكافيهات أحادية الإستخدام.

17- الإلتزام بتوفير أدوات تعقيم " معقمات " ومناديل مُعقمة على طاولات وموائد الطعام.

18- الإلتزام بوضع ملصقات أرضية بهدف تنظيم أماكن الإنتظار أمام كل دورة مياه وكل مصعد.

19- الإلتزام بتعقيم وتطهير دورات المياه بين كل عميل وآخر عن طريق إستخدام المواد المعقمة والمطهرة.

20- تعقيم وتطهير الأثاث والأقمشة بانتظام مع الإلتزام بوضع الإرشادات التوعوية في كل أنحاء المنشأة.

21- توفيرسلات مهملات يتم فتحها عن طريق القدم بدون الإحتياج إلى لمسها.

22- الإلتزام بالتخلص من النفايات بشكل آمن طبقًا لإرشادات وزارتي الصحة والسكان ووزارة البيئة.