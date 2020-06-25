استاذ اقتصاد يكشف تفوق مصر على دول العالم في التعامل مع كورونا (فيديو)

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:12 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة الفترة الاخيرة أدى لتحمل الاقتصاد المصري أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الخسائر الاقتصادية بسبب أزمة كورونا كانت جائحة، ولكن مصر كانت من أقل الدول تأثرًا بهذه الازمة، ليس فقط في الشرق الاوسط ولكن في العام.

وتابع "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن مصر تحتل المرتبة المرتبة السادسة عالميًا في تحقيق النمو الإيجابي، رغم إنكماش الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن معدل النمو كانت مستهدف أن يصل لـ6%، ولكن بسبب الازمة من المتوقع أن يتراوح ما بين 2 لـ3%.

ولفت إلى أن زيادة معدل النمو الاقتصاد المصري ناتج من المشروعات القومية، خاصة في العقارات واستصلاح الأراضي الزراعية، مشيرً إلى أن أزمة كورونا مرت حتى الآن مرت بسلام كبير، فلم يحدث شح في السلع مثلما حدث في بعض الدول المتقدمة.

وفي سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 400 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15935 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 17434 حالة، من ضمنهم الـ 15935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 59561 حالة من ضمنهم 15935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2450 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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