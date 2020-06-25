لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي مُصمم على ضم القاطرة البشرية

الخميس 25/يونيو/2020 - 08:01 م
الأهلي
الأهلي


يرغب النادي الأهلي منذ فترة في التعاقد مع جاكسون موليكا نجم نادي مازيمبي الكونغولي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وقدم النادي الأهلي عرض بقيمة مليون و٥٠٠ ألف دولار إلى نادي مازيمبي لضم موليكا خلال الميركاتو الصيقي وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي مازيمبي رفض العرض المقدم من النادي الأهلي لضم موليكا على الرغم من أنه عرضًا كبيرًا في ظل الأزمة التي تشهدها كرة القدم في ظل تفشي وباء كورونا.

وأشارت التقارير إلى أن مازيمبي رفض عرض الأهلي لأنه يتواجد معه في إفريقيا ويعتبر من منافسيه وبالتالي لا يفضل بيع موليكا له وينوي بيعه لنادي خارج القارة.

وسيحاول مسؤولي القلعة الحمراء التفاوض مع نادي مازيمبي مرة أخرى وتقديم عرض أضخم إلى النادي لمحاولة ضم جاكسون موليكا في الأيام القادمة.

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