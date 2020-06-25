نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2020 الثانوية العامة حلول مادة اللغة الانجليزية وزارة التربية والتعليم





نموذج إجابة امتحان الإنجليزى 2020 اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم، يبحث الطلاب والطالبات عن النموذج الرسمي لإجابة امتحان اللغة الإنجليزية ٢٠٢٠ عقب أن يقوموا بأداء الامتحان اليوم الخميس بشكل رسمي ساعين إلى التأكد من الإجابات الخاصة بهم للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مستقبلاً مشرقًا بعد التعب والمجهود طوال العام الدراسي.









نموذج إجابة امتحان الانجليزي 2020 للصف الثالث الثانوي





إن نموذج إجابة امتحان الإنجليزى 2020 للثانوية العامة يشهد أكبر عمليات البحث على محرك جوجل خلال هذه الفترة، وقد أكد الطلاب أن الامتحان مناسب لجميع العقليات ولم يتضمن أي نقاط صعبة، ولكن احتاج الامتحان إلى التركيز والهدوء وقراءة قطعة الفهم بشكل جيد.









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وعن سؤال القصة أكد الطلاب أنه من ضمن الجزئيات التي احتاجت إلى تذكر أحداث القصة، وبالنسبة لسؤال ترجمة من الإنجليزية إلى العربية والعكس قال الطلاب أنها أسهل جزئية في الامتحان، ولم تظهر أي شكاوى بخصوص أسئلة الاختيار من متعدد.





وانطلق ماراثون الثانوية العامة يوم الأحد الماضي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي خصصتها الدولة لكل من الطلاب والمراقبين والمصححين، فيما أكد الطلاب أن الامتحان سهل ومباشر ولم يخرج من المنهج.









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الصور بالأسفل مأخوذة من الصفحة الرسمية لكتاب ماي نيو فريند على الفيس بوك تتضمن أسئلة الامتحانات والإجابات المتفق عليها وتم ترقيم الصفحات حسب الترتيب.













أكد الطلاب أن مستوى الامتحان في الطالب المتوسط ولم يحتوي على أجزاء صعبة مثل العام قبل الماضي، وعبر بوابة الفجر الإلكترونية سوف نقوم بتقديم كل جديد على مدار الساعة.

