مؤسسة "التقاعد" تودع أكثر من 6.6 مليار ريال في حسابات عملائها لشهر يونيو

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:23 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة، اليوم الخميس، بإيداع معاشات شهر يونيو في الحسابات البنكية لجميع عملائها، مبينةً أن إجمالي المعاشات التقاعدية لشهر يونيو زادت عن 6 مليارات و600 مليون ريال، صُرفت لأكثر من مليون و200 ألف عميل بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك في إطار حرص المؤسسة على التقيُّد بمواعيد صرف المعاشات دون تأخير، والتزامها بمسؤولياتها وفق ما تضمنته أهدافها الاستراتيجية الساعية نحو تقديم أفضل الخدمات لعملائها من المشتركين والمتقاعدين والمستفيدين.

وأكدت المؤسسة أهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية في تنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الخاصة بعملائها بما يكفيهم عناء الزيارة إلى مراكز الخدمة، كما أتاحت ضمن خدماتها الإلكترونية خدمة (حجز موعد) في حال رغبة العميل في زيارة أحد مراكز الخدمة حول المملكة لتحديد الموعد المناسب قبل التوجه إلى المركز.

ودعت «التقاعد» عملاءها ممن لديهم استفسارات أو أسئلة إلى التواصل معها عبر قنواتها المختلفة للعناية بالعملاء، من خلال مركز الاتصال: 8001248889 أو 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر @PPA_Care أو البريد الإلكتروني: [email protected]

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