بعد تعديه على إذاعة القرآن.. الجندي يلقن داعية سلفي درسًا على الهواء (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن من يهاجمون إذاعة القرآن يتآمرون على ضرب الثوابت فى المجتمع المصرى وعلى الدعوة.





ولقن "الجندي"، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، الشيخ مصطفى العدوى، درسا قاسيا، بعد اتهام الأخير لإذاعة القرآن الكريم بنشر "الشرك"، مشددًا على أن ذلك لا أساس له من الصحة ولا يمت للعلم بصلة.





وتابع: "هل هناك أحد غير الله سبحانه وتعالى يمحو الشرك والضلالة نعم هناك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربه"، تلى تقوله تعالى: "وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"، وروى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذى قال فيه: "لي خمسة أسماء أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب".





وختم "الجندى"، بالدعاء للشيخ مصطفى العدوى الذى هاجم إذاعة القرآن الكريم متمنيًا له الهداية والمغفرة.



