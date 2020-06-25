عرض أوروبي ينقذ صالح جمعة من مذبحة الأهلي

تلقى صالح جمعة لاعب وسط النادي الأهلي عرضاً للرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وحصل صالح جمعة على اهتمام احد الأندية بالدوري المجري لكرة القدم والذي يستعد لتقديم عرضاً رسمياً للاهلي لضم اللاعب بالصيف.





وكان فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قد أبدي موافقته على رحيل صالح جمعة بصورة نهائية عن الفريق، وتأخرت عملية خروجه من النادي بسبب أزمة فيروس كورونا التي تسببت في إيقاف كل شيء.





ولم يشارك صالح جمعة في أي مباراة مع الأهلي خلال الموسم الجاري بناء على قرار من المدير الفني السويسري فايلر لسوء سلوك اللاعب.





وشارك صالح جمعة في تدريبات بصالات الألعاب الرياضية للأهلي لليوم الثاني على التوالي بتعليمات من الجهاز الفني.