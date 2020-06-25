قيامة عثمان 27.. الحلقة الأخيرة من مسلسل قيامة عثمان 27 على قناة atv التركية

تعرض الآن الحلقة 27 من مسلسل قيامة عثمان على قناة atv التركية والتي تعتبر الحلقة الأخيرة من الجزء الأول من مسلسل المؤسس عثمان، حيث يتوقع أن تشهد قيامة عثمان 27 الكثير من الأحداث التاريخية المثيرة والتي تشهد القضاء على جنود صوقيا والبدء في تأسيس الدولة العثمانية.









أحداث الحلقة 27 من مسلسل قيامة عثمان





يذكر أن الحلقة 26 من مسلسل المؤسس عثمان كانت قد شهدت قطع ذراع الغازي عبد الرحمن بسبب الإصابات التي تعرض لها من صوفيا وبلغاي خلال محاولتها الهرب من سجن القبيلة، كما شهدت الحلقة مقتل سوبطاي علي يد عثمان بن ارطغرل.





وشهدت قيامة عثمان 27 انتقام الغازي عبدالرحمن والمؤسس عثمان ومحاربين الكاي من الصليبين وهدم قلعتهم فوق رؤوسهم.







