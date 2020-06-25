الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
علي خلاف
تخطط إدارة نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

مرتضى منصور يعلن 4 صفقات سوبر للزمالك
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أعلن عن انتهاء الأبيض من حسم أربعة صفقات سوبر والحصول على توقيعاتهم خلال الفترة الماضية.

وتحدثت تقارير صحفية عن حصول مسئولي الزمالك على توقيع الثنائي حمزة المثلوثي في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة إلى آري بابل في مركز الهجوم.

ويلعب المثلوثي بين صفوف الصفاقسي التونسي، في الوقت الذي انتهى عقد بابل مع فريق أول أغسطس الأنجولي.

مسئولي الزمالك لم يتوقفوا على صفقتي المثلوثي وبابل بل واصل الأبيض تدعيم صفوف باقترابهم من الحصول على توقيع حسام حسن مهاجم وهداف فريق سموحة وكذلك محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة والذي يعتبر مطلبا أساسيا للمدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بالإضافة إلى عبدالله بكري مدافع فريق بيراميدز.

وفي سياق متصل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك رفضه استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، وكذلك اجراء لاعبيه مساحات فيروس كورونا المستجد.

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