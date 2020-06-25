إعلامي سعودي: المملكة تضع سلامة الحاج على رأس أولوياتها

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال نعيم حكيم، إعلامي سعودي، إن المملكة العربية السعودية تضع مصلحة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.

وأشار "حكيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات لسلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث سيكون هناك غجراءات قوية قبل وبعد أداء فريضة الحج للتأكد من سلامة الحاج.

ولفت الإعلامي السعودي، إلى أن الأولوية لأسر الشهداء والطواقم الطبية في أداء فريضة الحج.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها لقرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر.

وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.

في سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملًا، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".

واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج.

كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.

أخبار تهمك

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن فتح الشواطئ العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصادر تكشف تطورات عودة الموظفين وإلغاء الإجازة الاستثنائية

منذ يوم

صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

منذ حوالي 7 ساعات

ليفربول يفاجئ محمد صلاح برسالة مثيرة

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

منذ 38 دقيقة

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد المبلغ النهائي لضم "طاهر" من المقاولون

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية في تصحيح مادة اللغة العربية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1420 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 21 ساعة

إصابة الفنان محمود جمعة بغيبوبة.. التفاصيل الكاملة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

مرتضى منصور يفجر مفاجأة نارية بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

منذ حوالي 7 ساعات

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

منذ ساعتين و 21 دقيقة

المقاولون يحدد 3 نجوم من الأهلي ضمن صفقة طاهر محمد

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:47 م

تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

الزراعة: سقوط أحد كبار مافيا اللحوم الفاسدة بالمنوفية

05:31 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي بعد نقلها إلى العناية المركزة

02:07 م

قرار جمهوري بعزل أحد مستشاري قضايا الدولة

12:29 م

شعبة الأدوية تفجر مفاجأة عن فيتامين سي المباع على فيس بوك

12:11 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!