إعلامي سعودي: المملكة تضع سلامة الحاج على رأس أولوياتها

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قال نعيم حكيم، إعلامي سعودي، إن المملكة العربية السعودية تضع مصلحة ضيوف الرحمن على رأس أولوياتها، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا على مستوى العالم.



وأشار "حكيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخر الأسبوع" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه سيتم مراعاة كافة الإجراءات لسلامة حجاج بيت الله الحرام، حيث سيكون هناك غجراءات قوية قبل وبعد أداء فريضة الحج للتأكد من سلامة الحاج.



ولفت الإعلامي السعودي، إلى أن الأولوية لأسر الشهداء والطواقم الطبية في أداء فريضة الحج.



أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، عن دعمها لقرار المملكة بشأن الحج هذا العام، مؤكدة أنه من شأنه تقليل المخاطر.



وكانت وزارة الحج، قد أعلنت عن إقامة موسم الحج على ألا يزيد العدد عن 10 آلاف شخص من السعوديين والمقيمين داخل المملكة.



في سياق آخر، صرّح مدير منظمة الصحة العالمية، بأن جميع الدول الأفريقية طورت الآن معامل لإجراء الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.



وأشار إلى أن يجري العمل الآن على أكثر من 220 لقاحًا محتملًا، وحث على "توفير وتطوير لقاح على نطاق غير مسبوق".



واتخذت المملكة العربية السعودية إجراءات احترازية استثنائية في أداء فريضة الحج هذا العام 2020 للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لضمان سلامة صحة الحجيج وكانت أهم الإجراءات الصحية التي أعلنها وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أنه سوف تُقام مستشفى ميداني بالإضافة إلى إقامة مركز صحي في عرفة وتوفير طواقم طبية تم تجهيزها بجميع الإمكانيات لتقوم بعمل إسعافات لأي حالة من الحالات للحجيج.



كما شملت الإجراءات الصحية القيام بفحص كل المشاركين في أداء فريضة الحج لعام 2020 وتطبيق وتنفيذ كل التدابير الوقائية كالالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتطبيق الحجر الصحي بعد الانتهاء من مناسك الحج، ووضعت وزارة الصحة السعودية خطة صحية دقيقة لمتابعة الأوضاع الصحية للحجاج أثناء أدائهم المناسك تشتمل على توفير سيارات إسعاف تم تجهيزها لحالات الطوارئ وتوفير أطقم طبية على مدار فترة الشعائر.

