بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس زيكا.. تعرف على مدى خطورته

انتشرت سلالة جديدة من فيروس زيكا في البرازيل، وفق لما ذكرت صحيفة "ميلينيو" التشيلية، وذلك لأن غالبية البرازيليين ليس لديهم أى اجسام مضادة ضد هذا النوع من الفيروسات.





وأوضحت مؤسسة أوزوالدو كروز، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية أن سلالة جديدة من فيروس زيكا متداولة في البرازيل تنذر بوجود وباء آخر في البلاد وذلك من خلال رصد التسلسل الجينى.





وقد حدد العلماء إدخال السلالة الجديدة في البلاد من خلال أداة المراقبة الجينية التي طورها الباحثون في مركز بيانات تكامل المعرفة للصحة‪ (CIDACS) ‬، من‪ FIOCRUZ ‬ومقرها باهيا.





فيروس زيكا:

ويعتبر فيروس زيكا عدوى فيروسية تنتقل بواسطة البعوض والتي تنتشر في المقام الأول في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.





الأعراض:

لا تظهر الأعراض علي المصابين بفيروس زيكا بشكل كبير، فعادة تظهر علي مصابين بعد يومين إلى سبعة أيام من التعرض للدغ من البعوض المعدي.



