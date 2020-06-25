بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس زيكا.. تعرف على مدى خطورته
الخميس 25/يونيو/2020 - 06:06 م
مارينا بشارة
انتشرت سلالة جديدة من فيروس زيكا في البرازيل، وفق لما ذكرت صحيفة "ميلينيو" التشيلية، وذلك لأن غالبية البرازيليين ليس لديهم أى اجسام مضادة ضد هذا النوع من الفيروسات.
وأوضحت مؤسسة أوزوالدو كروز، أكبر مركز للأبحاث الطبية في أمريكا اللاتينية أن سلالة جديدة من فيروس زيكا متداولة في البرازيل تنذر بوجود وباء آخر في البلاد وذلك من خلال رصد التسلسل الجينى.
وقد حدد العلماء إدخال السلالة الجديدة في البلاد من خلال أداة المراقبة الجينية التي طورها الباحثون في مركز بيانات تكامل المعرفة للصحة (CIDACS) ، من FIOCRUZ ومقرها باهيا.
فيروس زيكا:
ويعتبر فيروس زيكا عدوى فيروسية تنتقل بواسطة البعوض والتي تنتشر في المقام الأول في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.
الأعراض:
لا تظهر الأعراض علي المصابين بفيروس زيكا بشكل كبير، فعادة تظهر علي مصابين بعد يومين إلى سبعة أيام من التعرض للدغ من البعوض المعدي.
وتشمل الأعراض حمي خفيفة، والطفح الجلدي، وألم في المفاصل أو العضلات، وتشمل ايضا صداع
و احمرار العين (التهاب الملتحمة).
بداية انتشار الفيروس:
انتشر الفيروس لأول مرة في غابات زيكا بأوغندا في عام 1947، ولكن تفشي المرض منذ الإبلاغ عنه في جنوب وجنوب شرق آسيا وجزر المحيط الهادئ والأمريكتين.
وينتقل فيروس زيكا عبر لدغات البعوض المعدي والموجود في كل أنحاء العالم، كما يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجنين أثناء الحمل، وتم الإبلاغ عن انتشار الفيروس عن طريق الاتصال الجنسي ونقل الدم.
المضاعفات:
تحدث مضاعفات للحالات الإصابة بفيروس زيكا أثناء الحمل بالإجهاض التلقائي وصغر رأس الجنين.
ويمكن أن يؤدي الي حدوث متلازمة زيكا الخلقية، التي تشمل مضاعفات خطيرة وتتمثل في صغر حاد برأس الطفل وجمجمة منخمصة جزئيا وتلفا بالمخ وأنسجة منخفضة بالمخ، وتلف العين، ومشاكل بالمفاصل، بما في ذلك محدودية الحركة.
وتشمل مضاعفات ايضا حركة منخفضة للجسم نتيجة توتر حاد بالعضلات بعد الولادة، وقد يؤدي الي اضطرابات عصبية أخرى مثل متلازمة جيليان-باريه.
الوقاية:
لا يُوجد لقاح للحماية من الإصابة بفيروس زيكا، لذلك تنصح مراكز الوقاية والسيطرة على الأمراض النساء الحوامل بتجنب السفر لمناطق ينتشر فيها فيروس زيكا.
نصائح هامة:
إذا كنت تتواجد في أماكن ينتشر فيها فيروس زيكا، فسوف تساعدك هذه النصائح لتجنب لدغات البعوض:
١- ابقي في أماكن المكيفة أو المغطاة بشكل جيد.
٢-ارتدي ملابس واقية حين تذهب إلى أماكن موبوءة بالبعوض، كقميص ذات الأكمام الطويلة، وسراويل طويلة، وجوارب وأحذية.
٣-استخدم طارد للناموس، ويمكن دهان البيرمثرين على الملابس، والأحذية.
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