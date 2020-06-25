وست هام يعلن رحيل ثلاثي الفريق نهاية الموسم

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
أعلن نادي وست هام الإنجليزي، أن ثلاثي الفريق بابلو زاباليتا وكارلوس سانشيز والمدافع الشاب جيريمي نجاكيا  سيرحلون عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وذكر وست هام ،نجاكيا على وجه التحديد في بيانه بعد أن اعتقد انه قدم له "عرضا مناسبا".

وذكر البيان :"قُدمت لنجاكيا شروط كبيرة محسنة لمكافئته على تواجده في الفريق الأول هذا العام، بجانب االمزيد من التحسينات التعاقدية المرتبطة بمستقبله".

وأضاف :"اللاعب وممثلوه رفضوا قبول أي عروض، ورفضوا تمديد التعاقد لفترة قصيرة حتى نهاية الموسم الجاري".

وحصل زاباليتا على عرض لتمديد تعاقده لنهاية موسم 2019 / 2020 ولكنه رفض قبوله بسبب الإصابة.

وشارك سانشيز مرة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق الذي يدربه ديفيد مويس.

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