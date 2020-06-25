الجبير يبحث مع سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى السعودية علاقات التعاون

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:00 م
عادل الجبير
عادل الجبير
الفجر السعودي
التقى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في ديوان وزارة الخارجية بالرياض، اليوم الخميس، سفراء الدول الاسكندنافية المعتمدين لدى المملكة، وهم "سفير مملكة الدنمارك أوله موسبي، وسفير مملكة النرويج أويفند ستوكه، وسفير جمهورية فنلندا آنتي روتوفيوري القائم بالأعمال بسفارة مملكة السويد إريك فون شانتز".


وتم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون بين المملكة والدول الاسكندنافية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ويذكر أن التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير عبر الاتصال المرئي، سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى المملكة.

وجرى خلال اللقاء المرئي استعراض أوجه التعاون القائم بين المملكة والاتحاد الأوروبي في شتى المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك جائحة كورونا حول العالم والجهود المبذولة للتصدي لها.




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كورونا حول العالم فيه عادل الجبير سفراء بحث الدول الاسكندنافية

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