صفقة الموسم على أعتاب الأهلي

الخميس 25/يونيو/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد الصو
اقترب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، من حسم صفقة من العيار الثقيل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب المارد الأحمر، في التعاقد مع طاهر محمد طاهر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، خلال الموسم الجديد.

ورحب مجلس إدارة النادي الأهلي بالموافقة على طلبات ذئاب الجبل، من أجل الحصول على توقيع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى النادي الأهلي، مرونة في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما منح ذئاب الجبل الضوء الأخضر من أجل التنازل عن خدمات لاعبين من الفريق على سبيل الإعارة، لإتمام الصفقة.

وكان عماد النحاس المدير الفني للمقاولون، طالب بضم ثنائي من القلعة الحمراء على سبيل الإعارة في حال رحيل مهاجمه بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وعقد محمود الخطيب رئيس الأهلي، اتفاق مع المهندس محسن صلاح رئيس المقاولون، بانتقال طاهر طاهر إلى ملعب التتش سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وجاء اتفاق الطرفين، أثناء تواجد رئيس المقاولون داخل النادي الأهلي بالجزيرة، على هامش اجتماع الأندية لتحديد مصير الدوري العام.

ويعد طاهر طاهر، أحد الأسماء المطلوبة بشدة من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لتدعيم الخط الهجومي تحسبًا لرحيل رمضان صبحي، المحتمل عقب نهاية إعارته من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بنهاية الموسم الجاري.

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