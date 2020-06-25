"الصحة": الدمام تتصدر إصابات كورونا بـ 333 حالة

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، أن مدينة الدمام تصدرت الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، مسجلةً 333 حالة، من أصل 3372 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

تم تسجيل 331 حالة في مكة المكرمة، و304 في كل من الهفوف والقطيف، و241 في الرياض، و218 في جدة، و143 في خميس مشيط، و139 في الخبر، كما تم تسجيل 130 في المبرز، و119 في الطائف، و100 في الظهران، و97 في المدينة المنورة، و81 في صفوى، و59 في كل من حائل وحفر الباطن، و58 في الجبيل، و47 في تبوك، و46 في أبها،  45 في راس تنورة، و40 في بريدة.

وتم تسجيل 33 في وادي الدواسر، و28 في سكاكا، و23 في كل من أحد رفيدة وعنيزة، و22 في بيشة، و19 في بيش، و18 في المذنب، و16 في كل من نجران وبقيق، و13 في البكيرية، و10 في ينبع، و9 في كل من جازان ووادي بن هشبل والجفر، و8 في كل من الرس ومليجة والبدائع والعيون وبقعاء ورماح، و 7 في كل من الباحة وضرية والخفجي ووادي الفرع، و6 في كل من سراة عبيدة والنماص وبلجرشي وثريبان.

أيضًا، تم تسجيل 5 في كل من خليص وصامطة ورفحا والنعيرية وسلوى وبللسمر، و4 في كل من الأسياح ومحايل وقلوة ووثيلان وساجر وأم الدوم، و3 في كل من عريعرة وعرعر وحبونا والحائط ورياض الخبراء ورجال المع، وتم تسجيل حالتين في كل من بطحاء والطوال والرويضة والمضة ورابغ ورنية والغزالة والعويقيلة وظهران الجنوب والقنفذة والوجة، وضبا وطبرجل والقرى والخرج وقرية العليا والسحن والفرشة، وتم تسجيل حالة إصابة واحدة في كل من الموسم والقوارة وتنومة والحرجة والشنان وأبو عريش وطريف والمندق والخرمة والبدع والمخواة وظلم وثادق وخيبر وشرورة والعقيق.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 3 آلاف و372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 170ألفًا و639، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 117 ألفًا و882، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1428 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة 51 ألفًا و325، وتم تسجيل 41 حالة وفاة، و5 آلاف و85 حالة تعافٍ، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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