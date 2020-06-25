نشرة حوادث الفجر: القبض على أدمن صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020"

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار.





القبض على أدمن صفحة شاومينج بيغشش ثانوية عامة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط طالب بالصف الثالث الثانوي لقيامه بتأسيس صفحة بعنوان (شاومينج بيغشش ثانوية عامة 2020) على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وحث الطلاب بالانضمام للصفحة بدعوى قدرته على تسريب أسئلة الثانوية العامة بغرض الاستفادة المادية.

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قرار من المحكمة بشأن سعاد الخولي في اتهامها بالكسب غير المشروع أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الاسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه، لجلسة 25 يوليو المقبل، وأمرت المحكمة، بإرسال أوراق القضية إلى لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع.

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عاجل.. تامر أمين يحرر محضرًا ضد قناة النهار حرر الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية النهار، محضرًا بقسم ثالث أكتوبر، اليوم الخميس، ضد رئيس مجلس إدارة المحطة، علاء الكحكي، لعدم حصوله على راتبه.

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مجلس الدولة يرفض طلب ميناء دمياط برد 4 ملايين دولار من "الاتصالات" أصدرت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة، فتوي جديدة، حول نزاع بين ميناء دمياط وهيئة البريد.

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مجلس الدولة: استناد "جهة الإدارة" في قررات الإزالة إلى تقارير فنية لا ينفي خطأها أرست المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد ماهر أبو العينين نائب رئيس مجلس الدولة، مبدئا قضائيا هاما تضمن مسئولية جهة الإدارة عن قراراتها الإدارية تقوم على توافر ثلاثة أركان مجتمعة معًا، في مقدمتها ثبوت وجود خطأ من جانبها، بأن يكون القرار غير مشروع.

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بعد 12 واقعة.. سقوط عصابة سرقة المتاجر والمساكن بأكتوبر أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، عصابة سرقة المساكن والمتاجر بمدينة 6 اكتوبر، بعد ارتكابهم 12 واقعة سرقة بأسلوب الكسر والتسلق، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.