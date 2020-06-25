تخدرها بستمرار.. "الفجر الفني" يكشف تطورات حالة رجاء الجداوي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:47 م
بوابة الفجر
مي مرسي
نفى مصدر مسئول داخل مستشفى "أبو خليفة"، للعزل الصحي بالإسماعيلية ما تم تداوله من فقدان الفنانة رجاء الجداوي، الوعي وذلك عقب تدهور حالتها الصحية بعد دخولها غرفة العناية المركزة.

وأكد المصدر المسئول في تصريح خاص لـ"الفجر الفني"، أن الفنانة رجاء الجداوي، يتم تخديرها منذ تعليق جهاز التنفس الصناعي، لكي تستسلم للأجهزة.

وأضاف، أن نسبة الأكسجين في الدم لم تصل إلى 55%، بل تتراوح ما بين 65 والـ70% ويتم التحكم في النسبة حسب التحاليل التي يتم إجرائها.

وتابع أن حالات التحسن من فيروس كورونا في العموم عقب تعليق التنفس الصناعي تكون بطيئة، مما يبطأ من شفائها.

يذكر أنه انتشرت شائعات في الساعات القليلة الماضية،بفقدان الفنانة رجاء الجداوي للوعي وانخفاض نسبة الأكسجين بالدم ولكن نفت ابنتها ما تم تداوله وأكد حديثها مصدر مسئول لـ" الفجر الفني".

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