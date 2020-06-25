الفئات المستحقة للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2020 وزارة التضامن الاجتماعي

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:42 م
علاوات الخمس من أصحاب المعاشات
علاوات الخمس من أصحاب المعاشات
الفئات المستحقة للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2020 وزارة التضامن الاجتماعي

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 2020 م، أننا ومن خلال موقعنا في العارضة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام ومن خلال ذلك المقال، جميع الفئات التي سوف تحصل علي العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية للعام 2020 م، ويذكر أن العلاوات الخمس قد تم إصدار قرار بصرفها في من بداية شهر يوليو للعام 2020 م وحتي بداية شهر أبريل للعام 2021 م،ويذكر أن الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 2020 م قد قامت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية بتحديدها، فأن برغم أن العلاوات سوف تصرف لأصحاب المعاشات الخارجين علي المعاش من ال1 من يوليو للعام 2006 م وحتي ال1 من يوليو للعام 2015 م وحتي عام 2019 للأشخاص الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعليه تختلف العلاوات من فئة إلي أخري.


الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 2020 

بعد أن تم توضيح أن العلاوات سوف تكون لأصحاب المعاشات من ال1 من يوليو للعام 2006  وحتي ال1 من يوليو للعام 2015  وحتي عام 2019  للأشخاص الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فلقد قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتحديد الفئات التي سوف تستحق تلك العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، حيث أن كل فئة بمعني كل عام تقريبا تختلف عن الأخري، وعليه فلقد زاد البحث كثيرا من قبل العديد من أصحاب المعاشات من خلال محرك البحث الشهير جوجل، لمعرفة الفئات المستحقة للعلاوات الخمس 2020 ، ولذلك فأننا ومن خلال موقعنا في العارضة سوف نوضح لكم متابعينا الكرام تقسيم الفئات التي سوف تستحق العلاوات الخمس في جمهورية مصر العربية لأصحاب المعاشات للعام 2020.


فئات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة من وزارة التضامن الاجتماعي

إليكم متابعينا الكرام ومن خلال بوابة الفجر الإلكترونية، تقسيم الفئات التي أوضحته وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات للعام 2020  في جمهورية مصر العربية، موضحة إليكم كالتالي:-

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2006  يحصل على علاوة واحدة فقط.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2007  يحصل على علاوتين فقط بزيادة 50 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2008  يحصل على عدد ثلاث علاوات قيمتها 110 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2009  يحصل على عدد أربع علاوات قيمتها 130 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2010  يحصل على عدد خمس علاوات بقيمة 150 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2011  يحصل على زيادة قدرها 160 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2012  يحصل على زيادة قدرها 160 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2013  يحصل على زيادة قدرها 120 جنيه مصري فقط لا غير.

أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش في ال1 من شهر يوليو للعام 2014  وعام 2015  يحصل على زيادة قدرها 120 جنيه مصري فقط لا غير.

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس من أصحاب المعاشات 2020 وزارة التضامن الاجتماعي

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