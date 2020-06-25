ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية أخر جلسة في الأسبوع









أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 0.26% رابحاً 18.98 نقطة ليغلق عند مستوى 7232.34 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.4% خاسراً 112.72 ليغلق عند مستوى 7923.86 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.5 مليون سهم بقيمة 4.3 مليار ريال.





وصعد 12 قطاعاً بسوق الاسهم السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 2.43%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.04%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.61%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.53%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.39%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.28%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.17%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.04%، فيما تراجع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.03%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.27%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.22%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18%.





وقفز 94 سهماً بسوق الأسهم السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 9.94%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 4.69%، ثم سهم "مدينة المعرفة" بنسبة 4.16%، فيما تراجع 85 سهماً على رأسها سهم " مجموعة صافولا" بنسبة 3.12%، ثم سهم "نادك" بنسبة 2.43%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 2.14%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 302.6 مليون ريال سعودي.