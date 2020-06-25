تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:08 م
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات،  علي تراجع  جماعي لكافة المؤشرات، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.23% خاسراً 12 نقطة ليغلق عند مستوى 5167.74 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.22% خاسراً 12.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5656.71 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.26% خاسراً 10.77 نقطة ليغلق عند مستوى 4201.83 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.31% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 4180.46 نقطة ، وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت بختام التعاملات نحو 215.3 مليون سهم بقيمة 28.1 مليون دينار كويتى عبر 9016 صفقة.


 وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع النفط والغاز بنسبة 1.79%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.54%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.28%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية والرعاية الصحية بنسبة 0.04%.

 
وجاء سهم شركة اكتتاب القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بإرتفاع نسبته 10.48%، يليه سهم شركة إنوفست بنسبة 9.76%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.46%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 16.45% ثم سهم شركة كي جي إل لوجستيك بنسبة 5.67%، ثم سهم شركة ريم العقارية بنسبة 5.62%.

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