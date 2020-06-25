كيرلس مدحت يكتب: للثانوية العامة تسريب الامتحان القادم "شاهد"

الخميس 25/يونيو/2020 - 03:11 م
بوابة الفجر
لم تعتاد الدنيا على الصراحة الكبيرة معنا في اوقات كثيرة تتلوع وتتمايل في الكلام والحقائق ،وليس هذا فقط فالدنيا اوقات تفعل معنا الاسوء تقوم بالخداع الكبير وهو تجميل الواقع القبيح.

كلمة القمة تعني ان هذا في المرتبة الاولى ولا غير ذالك فهو اسفل القمة فبدون كلام كثير القمة تعني الاحسن والارقى والافضل ،ولكن امر القمة هو نسبي بين شخصاً واخر على سبيل المثال فانت لك قمة في طموحاتك وهو الامر الافضل لك لكن من الممكن ان يكون قمة طموحك هو قاع طموح شخص اخر.

نعيش في مجتمع مصري اصيل مخدوع بفكرة كليات القمة وما خالف هو شخص بلا طموح ولا نجاح ومع زيادة الفكرة اصبح الفكر الواعي بيننا لا يتجازة نسبة ال ٢٥% الذيين ستستضيفهم المقهى المنصوبة في حارتنا يوم السبت المقبل 

في وجهة نظري الشخصية ان قمة التعامل السئ لا ياخذها في مجتمعنا سوا من تخرجوا من كليات القمة في عدم التقدير عدم وجود الامكانيات واخيرا في تصريحات الحكومة امس وان خرجت الحكومة غدا بتصريح يشكر فيه الاطباء لن افرح ابدا ابدا لانهم كما يقولوا "الاهتمام بعد العتاب مجاملة".

لكي لا اطول عليك عزيزي طالب الثانوية العامة نحن في خدعة كبيرة انت نفسك مخدوع بها وهي وجودك في كليات القمة يعني نجاحك، فانت بهذا من ال ٧٥% الذين لم يجلسوا على المقهى يوم السبت حاول ان تختار المجال الذي ستحب ان تعمل بيه حاول ان تدخل في العمل الذي ستستمتع بمجرد دخولك مكان عملك اريد ان يزداد وعيك في هذه الفترة من حياتك من حياتك لانك ستجني مكاسب مهولة في حياتك العملية فتصبح على قمة النجاح الخاص بك فهذا هو اهم اختبار في حياتك واتمنى ان تستفاد من هذا التسريب قمة نجاحك هو اجتهادك في المجال الذي تحبه.

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